Reportan al menos 40 muertos tras operativo militar de EE.UU. a Venezuela

Santiago

Al menos 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense ejecutada este sábado en Venezuela, según un balance preliminar entregado por una fuente del gobierno venezolano y recogido por The New York Times.

El reporte señala que el ataque incluyó bombardeos en zonas habitadas y finalizó con la captura del presidente Nicolás Maduro, en medio de versiones cruzadas sobre el alcance real del operativo.

De acuerdo con el testimonio citado por el medio estadounidense, entre las víctimas se contarían civiles y miembros de las fuerzas armadas, en un contexto marcado por la confusión y la falta de información oficial consolidada. Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos durante la intervención.

Con el paso de las horas, comenzaron a surgir antecedentes sobre daños en sectores residenciales, particularmente en Catia La Mar, una localidad costera ubicada al oeste del aeropuerto de Caracas. Según informó The New York Times, un bombardeo impactó un edificio de tres niveles, provocando el derrumbe parcial de una de sus paredes exteriores.

El ataque habría causado la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejado a otra persona en estado grave, según relataron familiares de la víctima. Imágenes posteriores al impacto mostraron departamentos abiertos hacia el exterior, con escombros, mobiliario destruido y un retrato de Simón Bolívar aparentemente perforado por metralla.