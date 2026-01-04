;

Rally Dakar 2026: así les fue a los siete pilotos chilenos en la primera etapa

Francisco “Chaleco” López fue el mejor nacional de la jornada en Arabia Saudita.

Bastián Lizama

Este domingo, se llevó a cabo la primera etapa del Rally Dakar 2026, que contempló un trazado de 305 kilómetros de especial cronometrados por la ciudad portuaria de Yanbu, en Arabia Saudita.

Los primeros resultados se dieron en las motos y el mejor chileno fue José Ignacio Cornejo, quien remató en el 6° lugar con un tiempo de tres horas, 19 minutos y 59 segundos, a 3′48″ del ganador de la prueba, el español Edgar Canet.

Más atrás, Tomás de Gavardo cruzó la meta en el 30° puesto a 34′27′' del ganador, mientras que el debutante Ruy Barbosa quedó ubicado en la 34° posición tras recibir una sanción de seis minutos, a 41′54″ de Canet.

Chaleco López, al borde del podio

En los coches, Francisco “Chaleco” López tuvo una positiva jornada, consolidándose como el mejor chileno de la primera etapa. El curicano finalizó en el 4° lugar de la categoría SSV con un tiempo de tres horas, 42 minutos y 47 segundos.

López, junto a su navegante Alvaro León, quedó a 14 segundos del podio, completado por el estadounidense Brock Heger. El ganador del día fue el francés Xavier de Soultrait con un crono de 03:38.45, secundado por el portugués Alexandre Pinto, a 03′34″.

En la categoría Challenger, Lucas del Río completó la prueba en el 9° puesto con un tiempo de 03:44.36, mientras que Ignacio Casale acabó 19° con un tiempo de 03:58.01.

Finalmente, Hernán Garcés arribó 34° en la categoría Ultimate con una marca de 03: 34.40, con una diferencia de 26′51′' con el ganador del día, el belga Guillaume de Mévius.

La segunda etapa del Rally Dakar 2025 se disputará este lunes 5 de enero con un recorrido de 104 kilómetros de enlace y 400 de especial entre Yabui y Al-Ula.

