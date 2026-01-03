;

FOTO. La hora de la presentación: este es el número que usará Eduardo Vargas en su regreso a la U

El delantero firmó su vuelta al CDA este sábado después de 14 años.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile celebra el regreso de Eduardo Vargas

Uno de los regresos más esperados. Eduardo Vargas está de vuelta en el Centro Deportivo Azul (CDA), luego de que este sábado fuera oficializado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada 2026.

El ariete dejó hace algunas semanas al Audax Italiano, club donde estuvo los últimos meses para, de una vez por todas, regresar al cuadro que lo vio explotar antes de emigrar a Europa.

“Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional“, comentaron desde el CDA.

En ello, las especulaciones comienzan sobre lo que será la presencia del bicampeón de América en La Cisterna y una de las dudas de los hinchas azules parece zanjada: ¿Qué número de camiseta usará el delantero?

Históricamente, Vargas usó el dorsal número 17 en sus distintos equipos, pero al tenerlo Fabián Hormazabal en el actual plantel laico, lo cierto es que ‘Turboman’ lucirá el número 11 (que dejó vacante Nicolás Guerra), ese mismo con el que brilló en la Selección Chilena y que coincide con la hora de presentación este sábado: 17:11.

