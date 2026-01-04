;

“El bienestar del pueblo venezolano debe prevalecer”: el mensaje del papa León XIV tras ataques de EE.UU.

El pontífice llamó a superar la violencia y garantizar la soberanía de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / Christopher Furlong

Santiago

El papa León XIV afirmó este domingo que “el bienestar del querido pueblo venezolano” debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración, tras los ataques realizados por Estados Unidos en Venezuela que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro. El mensaje fue entregado luego de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

En su declaración, el pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, sostuvo que la situación debe conducir “a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz”, subrayando la necesidad de garantizar la soberanía del país sudamericano en medio de la crisis generada tras la incursión militar.

La captura de Maduro se produjo durante la madrugada del sábado, en una operación ejecutada por comandos militares estadounidenses mientras se registraban bombardeos por más de una hora en Caracas y sus alrededores. El mandatario fue trasladado a Estados Unidos y pasó su primera noche detenido en una cárcel de Nueva York, donde enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo.

Imágenes difundidas por el gobierno del presidente Donald Trump mostraron a Maduro esposado a su llegada a ese país, escoltado por agentes federales. La operación puso fin a su tercer mandato presidencial (2025-2031), cerrando un ciclo de casi 18 años en el poder y abriendo un nuevo escenario político y diplomático que será abordado de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

