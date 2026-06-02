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Megaproyecto busca unir Tierra del Fuego con el continente: túnel submarino pasaría bajo el estrecho de Magallanes

La iniciativa contempla una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros por vía submarina. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Megaproyecto busca unir Tierra del Fuego con el continente: túnel submarino pasaría bajo el estrecho de Magallanes

Un antiguo anhelo de conectividad en el extremo sur de Chile volvió a tomar fuerza. Se trata del proyecto para construir un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes, obra que buscaría unir el continente con Tierra del Fuego y reducir la dependencia del actual cruce en barcaza.

La iniciativa es impulsada por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, y contempla una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros en el sector de Primera Angostura, entre Punta Delgada y Bahía Azul, el punto más cercano entre ambos territorios.

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Actualmente, cerca de 2.150 personas y 600 vehículos cruzan diariamente entre ambos puntos mediante transbordadores. Sin embargo, el servicio puede verse afectado por las condiciones climáticas, provocando retrasos logísticos y complicaciones para residentes, turistas y transportistas.

Durante años, uno de los principales obstáculos del proyecto fue su alto costo. Las primeras estimaciones hablaban de una inversión cercana a los US$1.500 millones, pero nuevas evaluaciones técnicas realizadas por especialistas internacionales cambiaron el escenario.

En conversación con el Diario Financiero, Jorge Flies explicó que “empresas noruegas que se dedican a estos túneles estiman que puede ser mucho más barato de lo que habíamos propuesto inicialmente. Hoy, cuando los expertos nos dicen que es realizable a un tercio del valor inicial, hablamos de unos US$500 millones”.

Esa reducción abrió la posibilidad de estudiar mecanismos de financiamiento mediante concesiones privadas. Además, el gobernador aseguró que ya se trabaja con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para avanzar en estudios de prefactibilidad y factibilidad antes de una eventual ejecución.

Según Flies, el túnel podría impulsar el turismo, mejorar la conexión con Argentina, fortalecer el transporte regional y favorecer futuros proyectos asociados al hidrógeno verde. También destacó que la tecnología actual facilitaría una obra de este tipo: “Hoy en ingeniería se ha avanzado enormemente. Antes los túneles se hacían con tuneladora. Hoy se hacen en superficie y se bajan al fondo marino”.

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