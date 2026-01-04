;

Cristian Garin y Alejandro Tabilo tienen dispar suerte en su debut por la qualy del ATP de Hong Kong

Los dos mejores tenistas chilenos del momento iniciaron la temporada 2026 disputando la ronda clasificatoria del torneo asiático.

Cristian Garin (79° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (82°) tuvieron dispar suerte en su debut por la qualy del ATP 250 de Hong Kong, torneo que abrió oficialmente la temporada 2026 para los tenistas chilenos en el circuito.

En el caso de “Gago”, fue incapaz de hacer valer su condición de primer cabeza de serie y cayó ante el estadounidense Michael Mmoh (287°), quien se impuso al ariqueño por 6-3, 3-6 y 5-7 en dos horas y 18 minutos de juego.

La primera raqueta nacional tuvo un arranque auspicioso y le bastó un quiebre para quedarse con el primer set. Sin embargo, Mmoh le devolvió el favor en la segunda manga y sentenció la eliminación del chileno con dos rupturas.

Quien sí pudo festejar fue Alejandro Tabilo. En un exigente encuentro, el nacido en Toronto logró derrotar al francés Luca Van Assche (166°) por parciales de 7-6 (3), 3-6 y 6-3, en un duelo que se extendió por dos horas y 48 minutos.

De esta manera, “Jano” avanzó a la última etapa de la qualy del ATP de Hong Kong, donde buscará acceder al cuadro principal cuando enfrente esta medianoche al chino Yi Zhou (250°).

