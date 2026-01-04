Actualizan estado de salud de Angelo Pierattini: muestra evolución favorable y comienza a despertar
Su entorno informó avances en su estado de salud durante las últimas horas.
Santiago
La familia de Angelo Pierattini entregó una alentadora actualización sobre su estado de salud, luego del accidente automovilístico que sufrió días atrás. Según informaron sus cercanos, el líder de Weichafe fue extubado y actualmente respira de manera autónoma.
Su hermano, Daniel Pierattini, señaló que el músico “ya está respirando solo, aún en proceso de despertar y con muchos menos sedantes”, precisando además que se encuentra estable y dando inicio a una etapa de recuperación neurológica.
En la misma línea, Daniel escribió que tuvo “un par de logros, logró sentarse en la orilla de la cama y se paró, está en el proceso delirante pero nos reconoce y se acuerda de todo”.
