Vicepresidente de EE.UU. respalda ofensiva en Venezuela y afirma que Trump exigió frenar el narcotráfico

Santiago

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se refirió públicamente a la ofensiva militar ejecutada por su país en Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro, respaldando la decisión adoptada por la administración de Donald Trump y señalando que se trató de una acción advertida con antelación.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Vance afirmó que el mandatario estadounidense ofreció as” antes de autorizar la operación, pero que mantuvo una postura firme respecto a dos exigencias centrales: el fin del narcotráfico y la restitución del petróleo que, según sus palabras, fue “robado” a Estados Unidos.

“El presidente ofreció múltiples vías para evitar esto, pero fue muy claro durante todo el proceso: el tráfico de drogas debe detenerse y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos . Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump cumple lo que dice”, señaló el vicepresidente en su mensaje.

En la misma publicación, Vance elogió a las fuerzas que participaron en el operativo, destacando el rol de las unidades especiales. “Mis felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que llevaron a cabo una operación verdaderamente impresionante”, agregó.