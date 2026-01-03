;

Vicepresidente de EE.UU. respalda ofensiva en Venezuela y afirma que Trump exigió frenar el narcotráfico

J.D. Vance aseguró que el mandatario ofreció “múltiples salidas” antes de la operación y destacó el rol de las fuerzas especiales estadounidenses.

Verónica Villalobos

Vicepresidente de EE.UU. respalda ofensiva en Venezuela y afirma que Trump exigió frenar el narcotráfico

Santiago

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se refirió públicamente a la ofensiva militar ejecutada por su país en Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro, respaldando la decisión adoptada por la administración de Donald Trump y señalando que se trató de una acción advertida con antelación.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Vance afirmó que el mandatario estadounidense ofreció as” antes de autorizar la operación, pero que mantuvo una postura firme respecto a dos exigencias centrales: el fin del narcotráfico y la restitución del petróleo que, según sus palabras, fue “robado” a Estados Unidos.

“El presidente ofreció múltiples vías para evitar esto, pero fue muy claro durante todo el proceso: el tráfico de drogas debe detenerse y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump cumple lo que dice”, señaló el vicepresidente en su mensaje.

En la misma publicación, Vance elogió a las fuerzas que participaron en el operativo, destacando el rol de las unidades especiales. “Mis felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que llevaron a cabo una operación verdaderamente impresionante”, agregó.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad