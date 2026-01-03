;

Trump fija hora para conferencia de prensa tras anunciar captura de Nicolás Maduro

El mandatario estadounidense anunció que entregará detalles de la operación militar a través de una vocería desde Mar-a-Lago.

Verónica Villalobos

Donald Trump

Donald Trump / MANDEL NGAN

Santiago

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico durante la madrugada de este sábado, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara ataques directos contra objetivos estratégicos en territorio venezolano, incluyendo instalaciones de carácter militar.

Revisa también

ADN

Horas más tarde, el propio mandatario confirmó públicamente el resultado de la operación mediante un mensaje difundido en su red social Truth Social, donde aseguró la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado fuera del país junto a su esposa, en una acción conjunta con fuerzas del orden estadounidenses.

En el mismo comunicado, Trump informó que realizará una conferencia de prensa a las 11:00 horas de este sábado (13:00 horas para Chile), desde Mar-a-Lago, instancia en la que entregará mayores detalles sobre el operativo militar y sus alcances.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, señaló el jefe de Estado norteamericano.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad