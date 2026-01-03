Trump fija hora para conferencia de prensa tras anunciar captura de Nicolás Maduro

Santiago

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico durante la madrugada de este sábado, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara ataques directos contra objetivos estratégicos en territorio venezolano, incluyendo instalaciones de carácter militar.

Horas más tarde, el propio mandatario confirmó públicamente el resultado de la operación mediante un mensaje difundido en su red social Truth Social, donde aseguró la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado fuera del país junto a su esposa, en una acción conjunta con fuerzas del orden estadounidenses.

En el mismo comunicado, Trump informó que realizará una conferencia de prensa a las 11:00 horas de este sábado (13:00 horas para Chile), desde Mar-a-Lago, instancia en la que entregará mayores detalles sobre el operativo militar y sus alcances.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, señaló el jefe de Estado norteamericano.