Sin compromiso de actuar militar: Rusia entrega su “solidaridad” a Venezuela

Santiago

Rusia exigió a la administración de Donald Trump que aclare de manera inmediata el paradero del presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado este sábado por fuerzas especiales estadounidenses durante una ofensiva militar en Venezuela.

No obstante, el Kremlin limitó su respaldo a declaraciones de solidaridad y gestiones diplomáticas, evitando cualquier compromiso militar con su aliado en América Latina.

Revisa también Justicia de EE.UU. acusa formalmente a Nicolás Maduro y lo imputa por narcoterrorismo

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso afirmó estar “sumamente alarmado” por la desaparición de Maduro y de su esposa, calificando el bombardeo estadounidense como “una agresión armada profundamente preocupante y condenable”. En ese contexto, Moscú respaldó la petición de Caracas y de otros países latinoamericanos para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

“Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones a los problemas mediante el diálogo” , señaló la cancillería rusa, que reiteró su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su apoyo político al liderazgo bolivariano en la defensa de la soberanía nacional.

Pese a que Rusia y Venezuela firmaron el año pasado un tratado de asociación estratégica, Moscú no ha anunciado medidas concretas para respaldar a Caracas, en una actitud similar a la adoptada frente a Irán en conflictos recientes. Analistas y fuentes cercanas al Kremlin apuntan a que pesa más el entendimiento entre Rusia y Trump, especialmente en el marco de los planes de Moscú en Europa del Este y su guerra en Ucrania.

Ni el presidente Vladímir Putin ni otros altos cargos del Kremlin se han pronunciado directamente sobre la ofensiva en Venezuela. El enviado especial ruso para las negociaciones sobre Ucrania, Kirill Dmítriev, se limitó a señalar en redes sociales que es momento de observar los “dobles estándares” ante distintos conflictos armados.

Desde sectores nacionalistas rusos, en tanto, surgieron comparaciones incómodas para el Kremlin. El general y diputado Andréi Guruliov sugirió una posible traición interna en el régimen venezolano y reconoció que en Rusia habrá cuestionamientos sobre por qué Moscú no logró capturar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, como sí lo hizo Estados Unidos con Maduro.