Mientras Arturo Vidal es el mejor pagado del país: este es el sueldo que ganará Eduardo Vargas en su regreso a la U

El volante de Colo Colo gana más de $100 millones cada 30 días, una diferencia abismal con la realidad que vivirá el ariete en el CDA.

Arturo Vidal y Eduardo Vargas se verán las caras en el Superclásico 2026

Son todos campeones de América, pero en su regreso a Chile las diferencias son abismales. Este sábado, Eduardo Vargas confirmó que regresa a la Universidad de Chile después de 14 años.

Regreso en grande que tiene a ‘Turboman’ por las nubes, misma sensación que tuvo Arturo Vidal en su regreso a Colo Colo. Sin embargo, la comparación de sueldos, es abismal.

Según reveló 24 Horas Deportes, el suelo de Eduardo Vargas llegará a los $20 millones cada 30 días, tope máximo que tiene Azul Azul para sus futbolistas, salvo la excepción de Charles Aranguiz, que superaría los $40 millones.

Comparación brutal con lo que pasa en Macul, donde Arturo Vidal gana más de $110 millones cada fin de mes.

