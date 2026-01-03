;

“Es una gran noticia para la región”: José Antonio Kast se refiere a captura de Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas

El presidente electo afirmó que la detención del mandatario venezolano abre una nueva etapa para América Latina y llamó a los gobiernos de la región a coordinar la salida del régimen.

Durante este sábado, el presidente electo José Antonio Kast calificó como una “gran noticia para la región” el bombardeo ejecutado por Estados Unidos en Caracas y la posterior captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

El operativo, confirmado durante la madrugada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, se desarrolló en la capital de Venezuela y derivó en la detención del líder chavista.

A través de sus redes sociales, Kast sostuvo que “la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región”, señalando que su permanencia en el poder, a su juicio, “sostenida por un narcorégimen ilegítimo”, provocó la salida de más de ocho millones de venezolanos y contribuyó a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.

Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”, agregó el presidente electo.

Además, agregó que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Finalmente, el mandatario electo cerró su declaración subrayando que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”.

