“Es una gran noticia para la región”: José Antonio Kast se refiere a captura de Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas

Durante este sábado, el presidente electo José Antonio Kast calificó como una “gran noticia para la región” el bombardeo ejecutado por Estados Unidos en Caracas y la posterior captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

El operativo, confirmado durante la madrugada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, se desarrolló en la capital de Venezuela y derivó en la detención del líder chavista.

A través de sus redes sociales, Kast sostuvo que “la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región”, señalando que su permanencia en el poder, a su juicio, “sostenida por un narcorégimen ilegítimo”, provocó la salida de más de ocho millones de venezolanos y contribuyó a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.

“Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”, agregó el presidente electo.

Además, agregó que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Finalmente, el mandatario electo cerró su declaración subrayando que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”.