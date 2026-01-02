Sergio Ramos irrumpe en el futuro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: sorpresa total en Sevilla

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vive días claves a nivel deportivo e institucional. El elenco andaluz se encuentra a la venta y en las últimas horas llegó una oferta que revolucionó al fútbol de España.

Según informó Cadena SER, Sergio Ramos, defensa formado en el cuadro de Nervión, irrumpió en el proceso que atraviesa la institución y realizó una propuesta formal para comprar el club.

“No se trata de una idea aislada ni de un simple tanteo: Ramos lidera un grupo de inversores que ha trasladado su interés real en adquirir la entidad en su totalidad”, afirmó el citado medio.

La propuesta ya es conocida por los principales accionistas del Sevilla y supondría la compra completa de la sociedad, luego de la retirada del principal fondo de capital estadounidense que había mostrado interés en comprar el equipo.

Un detalle no menor es que Ramos ya cuenta con experiencia en este tipo de proyectos. Actualmente, es uno de los socios inversores del CD San Fernando, club que preside Monchi, histórico director deportivo del Sevilla.

Se espera que en las próximas semanas los accionistas del Sevilla respondan a la oferta del campeón del mundo con España en 2010, quien hoy figura como agente libre tras su salida del Monterrey de México y podría convertirse en el nuevo jefe de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.