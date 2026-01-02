;

VIDEO. Registran peligrosa práctica en playa Los Hornitos: veraneantes enterraron carbón encendido en la arena

Un video viral expuso una práctica extremadamente dañina en el balneario de la región de Antofagasta.

ADN Radio

capturas

capturas

Una grave situación de riesgo quedó al descubierto en la playa Los Hornitos, en la región de Antofagasta, luego de la difusión de un video en redes sociales que muestra a veraneantes enterrando carbón encendido en la arena, una práctica que puede provocar quemaduras severas y daños al medio ambiente.

El registro fue compartido en la red social X por la usuaria @claudiadeviaq, quien advirtió la falta de fiscalización en el balneario y alertó sobre el peligro que representa esta acción, especialmente para niños y animales, que transitan descalzos por la playa.

En la publicación se etiquetó a la Armada de Chile, al Gobierno y a autoridades locales de Mejillones, solicitando una intervención urgente.

ADN

captura

Las imágenes generaron una rápida reacción en redes sociales, donde usuarios manifestaron preocupación e indignación por la conducta registrada, apuntando a la irresponsabilidad de quienes realizaron la acción y a la necesidad de reforzar el control durante la temporada estival.

Especialistas advierten que enterrar carbón encendido no apaga el fuego, sino que lo vuelve más peligroso, ya que el calor puede mantenerse por horas e incluso días bajo la arena, quedando completamente oculto.

Esto puede provocar quemaduras graves en personas y mascotas, además de posibles incendios si el carbón se reactiva con el viento o entra en contacto con material orgánico.

A ello se suma el impacto ambiental. Las brasas y cenizas pueden contaminar la arena y el agua, afectar a la fauna marina y alterar el ecosistema litoral. Incluso algunos comentarios señalaron que otros veraneantes optaron por arrojar las brasas al mar, una acción que tampoco es segura y genera daño ambiental.

ADN Radio
