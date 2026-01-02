;

Lo golpeó con una botella: registran brutal agresión a conserje en el centro de Santiago

La discusión se originó cuando el conserje negó el ingreso al recinto con un carro de supermercado.

Lo golpeó con una botella: registran brutal agresión a conserje en el centro de Santiago

Un grave hecho de violencia se registró durante la mañana del 1 de enero en un edificio ubicado en calle Tenderini, en el centro de Santiago, luego de que un conserje fuera agredido por un residente del inmueble.

Según imágenes difundidas por CHV, el incidente se originó cuando un hombre de nacionalidad colombiana intentó ingresar al recinto portando un carro de supermercado, situación que fue impedida por el trabajador.

La negativa provocó una reacción violenta por parte del sujeto, quien golpeó al conserje y posteriormente lo atacó con una botella, generando un tenso enfrentamiento al interior del edificio.

Frente a la agresión, el trabajador respondió amenazando al individuo con otro objeto contundente, en un intento por frenar el ataque y proteger su integridad física.

El hecho generó tensión en el lugar, evidenciando cómo una discusión por el ingreso al edificio terminó escalando en un episodio de violencia entre el residente y el trabajador.

