Dirige en Arabia Saudita, es familiar de una leyenda de Colo Colo y sueña con dirigir a los albos: "Un toque europeo podría aportar un valor añadido"

El legado que ha dejado Mirko Jozic en Colo Colo sigue trascendiendo fronteras, considerando la importancia del croata en la historia alba, siendo el técnico que llevó al club a ganar la Copa Libertadores en 1991.

Dicha situación también se traspasa a su familia, considerando que su yerno, Tonci Pirija, fue futbolista y por estos días es entrenador en categorías inferiores de Arabia Saudita.

Más allá de su lejanía física, el exvolante siente cada vez su cercanía con Colo y en conversación con ADN Deportes reconoció su anhelo de dirigir al “Cacique” a futuro.

“Sin duda, me encantaría dirigir a Colo Colo algún día. Para mí, no es solo un club sudamericano, sino un club profundamente conectado con mi familia. Es el club donde mi suegro logró grandes cosas y dejó un legado imborrable. Con los años, he llegado a conocerlo de cerca, a comprenderlo, a encariñarme con él y, finalmente, a convertirme en un verdadero aficionado”, reconoció Tonci Pirija, valorando el comprometerse con la cultura nacional.

“Pasamos mucho tiempo con la comunidad chilena en Croacia, lo que me ha permitido comprender a fondo la cultura y la mentalidad chilena. Siento una fuerte conexión con ella, ya que es muy similar a mi mentalidad sureña: apasionada, emotiva, directa y profundamente arraigada en la identidad y la pertenencia. Esa conexión humana y cultural significa mucho para mí (...) Estoy convencido de que si llegara a Colo Colo, mi familia sería la más feliz. Aunque vivo en Croacia, llevo once años viviendo Chile en mi corazón”, planteó, junto con justificar el aporte que puede ser para el “Cacique”.

“Desde una perspectiva profesional, creo que Colo Colo tiene un enorme potencial. Es un gran club con una rica historia, un alto nivel de exigencia y una gran ambición. Entrenar a un club así sería un gran desafío, pero también un gran honor. Creo sinceramente que un toque europeo podría aportar un valor añadido. Después de todo, algunos de los capítulos más importantes de la historia del club se escribieron bajo la influencia europea”, planteó Tonci Pirija, planteando que aún no le ha comentado de su sueño a su suegro, Mirko Jozic.

“Vemos y analizamos partidos juntos constantemente, incluyendo partidos de la liga chilena. Nunca hemos hablado de ello en concreto, pero la vida está llena de sorpresas... quién sabe qué nos depara el futuro”, concluyó en ADN Deportes.