Campeón con Coquimbo deja inesperadamente el club: “Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca” / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Comienza el 2026 en el fútbol chileno y si bien faltan varias semanas para el inicio de las competencias oficiales, varios son los equipos los que siguen trabajando en la conformación de sus planteles.

Uno de ellos es Coquimbo Unido, cuadro ‘pirata’ que tiene la misión de buscar repetir la hazaña del 2025, donde se coronó campeón por primera vez en su historia, con un Cristian Zavala descollante.

Sin embargo, el préstamo del delantero se termina y deberá volver a Colo Colo, por lo mismo este viernes se despidió del ‘puerto pirata’.

"Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mí y a mi familia. Llegamos a Coquimbo siendo 3, y nos vamos del puerto con un 4º pequeño pirata“, dijo.

Agrega que “agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del futbol”.

Cerró con un contundente: “los dejo hoy, pero la vuelta está cerca”.