Alarma en La Araucanía: Videos captan minutos de miedo por violento incendio que mantiene cortada ruta Los Sauces–Angol

Impactantes videos difundidos muestran escenas de miedo y desesperación provocadas por el incendio forestal que afecta al sector Lolenco, en la comuna de Lumaco, región de La Araucanía.

Los registros evidencian el rápido avance de las llamas, densas columnas de humo y la tensión de vecinos y brigadistas en medio de temperaturas extremas.

El siniestro, que se mantiene en combate, ha consumido de manera preliminar alrededor de 70 hectáreas de vegetación, según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

A raíz de la magnitud del incendio, el tránsito se encuentra interrumpido en la ruta Los Sauces–Angol, en la provincia de Malleco, como medida preventiva para resguardar la seguridad de conductores y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades se mantienen en máxima alerta mientras se desarrolla un Cogrid de emergencia, instancia de coordinación donde se evalúa la evolución del incendio y la necesidad de nuevas medidas.

En el lugar trabajan brigadas de Conaf, Bomberos y recursos aéreos, incluyendo helicópteros, camiones cisterna y maquinaria pesada, además de un puesto de mando para coordinar las labores. Desde el organismo indicaron que, por ahora, no existe amenaza directa a viviendas, aunque el monitoreo es permanente debido a las condiciones climáticas.

El incendio de Lolenco se produce en un contexto regional complejo. Senapred declaró Alerta Amarilla para La Araucanía por calor intenso, con temperaturas que podrían llegar hasta los 38 grados en sectores de valle y precordillera.

A nivel nacional, Conaf reporta decenas de incendios forestales activos, concentrándose la mayor superficie afectada en las regiones del Biobío y La Araucanía.