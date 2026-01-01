Nueva condena contra Miguel Krassnoff eleva a más de mil años sus penas por crímenes de la dictadura

Santiago

A más de 50 años de los hechos, la justicia volvió a condenar a Miguel Krassnoff Martchenko por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En esta oportunidad, el ex brigadier del Ejército y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) recibió una pena de 15 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, detenido y desaparecido en 1974.

El fallo fue dictado en primera instancia por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien acreditó la participación directa de Krassnoff en la detención y posterior desaparición del joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), estudiante de la Universidad de Chile.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 1974, cuando Krassnoff integraba la Brigada Caupolicán y se desempeñaba como jefe del Grupo Halcón, funciones por las cuales fue condenado a presidio mayor en su grado medio. Con esta sentencia, el ex uniformado supera los mil años de condenas acumuladas por distintos crímenes de lesa humanidad.

La investigación permitió reconstruir el operativo que culminó con la desaparición forzada de Araneda Pizzini, quien se encontraba alojando temporalmente en un domicilio de la comuna de La Reina. Durante la madrugada, agentes armados de la DINA ingresaron al inmueble, revisaron documentos y detuvieron al joven sin entregar información sobre su destino, reteniendo su cédula de identidad.

Testimonios posteriores ubicaron a la víctima en el cuartel Londres 38 y luego en el recinto Cuatro Álamos, ambos centros de detención clandestinos utilizados por los organismos represivos de la época. Desde entonces, se desconoce el paradero del estudiante, pese a décadas de acciones judiciales impulsadas por su familia.

La abogada Carolina Vega valoró el fallo señalando que “la familia ha esperado décadas por un mínimo de justicia”, agregando que “en tiempos tan hostiles para los derechos humanos, una nueva pena de cárcel contra Miguel Krassnoff es un acto de justicia”.

La sentencia se suma a una serie de procesos que buscan establecer responsabilidades penales por crímenes cometidos durante la dictadura, reafirmando el carácter imprescriptible de las desapariciones forzadas y el deber del Estado de garantizar verdad, justicia y memoria.