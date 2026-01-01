Alerta por altas temperaturas extremas: se esperan hasta 38° en cuatro regiones

Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves una alerta por un “Evento de Altas Temperaturas Extremas” que afectará a sectores de cuatro regiones del sur del país, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 38 grados.

Según explicó el organismo, este tipo de alerta se declara cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte y con probabilidad de generar riesgos para las personas. En este caso, el evento se origina por una “dorsal en altura” que favorecerá el aumento sostenido de las temperaturas.

Revisa también Tragedia en Año Nuevo: incendio deja cuatro niñas fallecidas en Melipilla

La alerta estará vigente entre la tarde del sábado 3 y la tarde del domingo 4 de enero en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En La Araucanía, se esperan máximas de entre 36 y 38 grados en sectores de valle, mientras que en Los Ríos los termómetros podrían llegar a los 38 grados en la cordillera de la costa y el valle durante el domingo.

En la Región de Los Lagos, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 36 grados en distintos sectores, incluyendo valle, precordillera, Chiloé y Patagonia Subandina. En tanto, en la Región de Aysén se prevén máximas de hasta 34 grados en zonas del litoral interior norte y la Patagonia Subandina norte.

Paralelamente, la DMC mantiene vigente un aviso por “Altas Temperaturas” que afectará a un área más amplia de estas mismas regiones, desde la mañana de este jueves 1 hasta la tarde del lunes 5 de enero, con máximas que podrían alcanzar los 33 grados. El organismo llamó a la población a informarse por los canales oficiales y adoptar medidas de prevención frente al calor extremo.