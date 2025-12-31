Mara Sedini responde a críticas por “líneas rojas” y marca distancia de cruce entre Kaiser y Martínez: “Las prioridades son otras”

Durante este miércoles, Mara Sedini, vocera del presidente electo José Antonio Kast, abordó las críticas surgidas desde Chile Vamos por las denominadas “líneas rojas” en la conformación del próximo gobierno, las conversaciones con el Partido Nacional Libertario y la controversia generada por el cruce de declaraciones entre Johannes Kaiser y Constanza Martínez.

En un punto de prensa realizado desde la oficina del presidente electo, Sedini respondió a los cuestionamientos de sectores de Chile Vamos, donde se ha planteado que no correspondería fijar condiciones para integrar el futuro gabinete. Al respecto, recalcó que la definición de los cargos ministeriales es una atribución exclusiva del mandatario electo y que el proceso se encuentra en desarrollo.

“Ustedes saben que la decisión de cuál va a ser el gabinete es de exclusiva responsabilidad y determinación del presidente electo”, señaló, agregando que existen conversaciones con distintos partidos, las que calificó como “propositivas” y orientadas a colaborar con ideas, programas y personas.

Consultada por las negociaciones con el Partido Nacional Libertario y el rol de Johannes Kaiser, Sedini evitó referirse a condiciones específicas, insistiendo en que las reuniones sostenidas hasta ahora han tenido como eje las prioridades del próximo gobierno. En ese sentido, sostuvo que las llamadas líneas rojas han sido claras desde la campaña y apuntan a materias como seguridad, crimen organizado, empleo y crecimiento económico.

“Desde un comienzo nuestras líneas rojas eran las urgencias de seguridad, el crimen organizado y las líneas económicas que benefician a nuestros compatriotas”, afirmó, subrayando que el objetivo es que el próximo gobierno “se instale bien” y pueda implementar el programa comprometido.

Martínez vs Kaiser

En cuanto a la polémica entre Johannes Kaiser y Constanza Martínez, luego del intercambio de declaraciones por redes sociales, Sedini marcó distancia del tono del debate y reiteró que la prioridad del equipo del presidente electo está puesta en la agenda programática.

“Estamos poniendo a los chilenos primero, más allá de las peleas pequeñas entre unas u otras personas”, señaló, añadiendo que el foco del trabajo de aquí a marzo estará en resolver los “problemas importantes” del país.

Finalmente, la vocera insistió en que el próximo gobierno no estará marcado por cuoteos políticos y que, más allá de los ministerios, se contempla la participación de distintos partidos en cargos y comisiones relevantes dentro de la futura administración.