En horas de la mañana de este miércoles, se produjo un voraz incendio estructural que afectó a un local nocturno en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se originó pasada las 6.30 horas en la discoteque Pao Pao, ubicada en la avenida Parque Norte, consignó Alerta Noticias Valparaíso.

Las llamas avanzaron rápidamente por el recinto, obligando a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Algarrobo, quienes solicitaron refuerzos debido a la magnitud del siniestro.

En apoyo llegaron unidades de los cuerpos de Bomberos de El Quisco y Casablanca, trabajando de manera coordinada para evitar la propagación del fuego a inmuebles colindantes.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, momentos antes del inicio del incendio se habría escuchado una fuerte explosión .

Revisa aquí el incendio que afectó la discoteque Pao Pao en Algarrobo: