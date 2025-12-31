;

“Sabemos dónde vives”: joven estudiante es amenazado por ladrones que robaron su celular en Viña del Mar

Tras ser asaltado por un motochorro, el joven comenzó a recibir amenazas para que desbloqueara su equipo. “Decían que eran del Tren de Aragua”, dijo.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / AndreyPopov

Un estudiante de Odontología de 24 años denunció haber recibido amenazas luego de que le robaran su teléfono celular en pleno centro de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió a mediados de mes, cuando el joven caminaba por la intersección de 8 Norte con 2 Oriente y fue abordado por un motochorro que le arrebató su iPhone 16 Pro Max, adquirido recientemente y aún en pago, consignó LUN.

Tras esto, desde un computador, accedió a la aplicación Encontrar, localizó el dispositivo y lo reportó como perdido, lo que activó su bloqueo automático.

“Decían que eran del Tren de Aragua”

El rastreo mostró que el teléfono pasó por la plaza O’Higgins, luego por Estación Central y finalmente apareció en lo que parecía ser un servicio técnico en Ñuñoa. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes amenazantes por WhatsApp.

“Fue horrible porque todo comenzó en buena onda y terminó con las amenazas de un supuesto Tren de Aragua”, relató el estudiante a LUN.

Y añadió: “Primero llamaron y dijeron que podían darme el celular si es que le cambiaba el estatus de perdido, pero como no lo hice, me empezaron a amenazar diciendo que eran del Tren de Aragua”.

“Sabemos dónde vives”

Te habla el Tren. Solo queremos una sola cosa: que elimines el dispositivo. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde está tu pareja, dónde está tu mamá y tu papá”, decía parte del mensaje que le llegó.

Finalmente, el joven comentó que no les creyó, “por eso los empecé a molestar o les dejaba el visto por WhatsApp (...). A esas alturas ya di por perdido el celular. No me contactaron más”.

