;

Stranger Things llega a su fin: a esta hora sale el último episodio de la serie en Chile

El capítulo le dará un cierre a la historia creada por los hermanos Duffer.

Sebastián Escares

Stranger Things 5

Stranger Things 5

Se acerca el final de este año y también el de una de las series más icónicas del último tiempo: Stranger Things.

Luego de que el pasado 25 de diciembre se estrenara el volumen 2 de su última temporada, para mañana miércoles 31 de diciembre está programado el final definitivo.

La icónica serie, que cuenta los sucesos extraños que ocurren en el pueblo de Hawkins, promete dar un cierre a la última batalla a la que se enfrentarán Once y sus amigos ante Vecna.

Revisa también:

ADN

¿A qué hora se estrena el final de Stranger Things?

De acuerdo a lo establecido por Netflix, el episodio final de la serie será este miércoles 31 de diciembre a las 22:00 horas de Chile.

Por lo tanto, el fin de la serie coincide con el fin de este año 2025. En ese sentido, un punto a tener en cuenta, es que este último capítulo tendrá una duración de 2 horas y 22 minutos.

Por supuesto, el estreno se realizará en la plataforma creadora de la serie: Netflix.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad