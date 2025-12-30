Stranger Things llega a su fin: a esta hora sale el último episodio de la serie en Chile

Se acerca el final de este año y también el de una de las series más icónicas del último tiempo: Stranger Things.

Luego de que el pasado 25 de diciembre se estrenara el volumen 2 de su última temporada, para mañana miércoles 31 de diciembre está programado el final definitivo.

La icónica serie, que cuenta los sucesos extraños que ocurren en el pueblo de Hawkins, promete dar un cierre a la última batalla a la que se enfrentarán Once y sus amigos ante Vecna.

¿A qué hora se estrena el final de Stranger Things?

De acuerdo a lo establecido por Netflix, el episodio final de la serie será este miércoles 31 de diciembre a las 22:00 horas de Chile.

Por lo tanto, el fin de la serie coincide con el fin de este año 2025. En ese sentido, un punto a tener en cuenta, es que este último capítulo tendrá una duración de 2 horas y 22 minutos.

Por supuesto, el estreno se realizará en la plataforma creadora de la serie: Netflix.