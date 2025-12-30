“Se me arrancó”: imágenes y audio delatarían a amigo de infancia del joven padre desaparecido en Panguipulli

La búsqueda de Heriberto Vásquez, joven padre de 25 años, continúa activa en la comuna de Panguipulli, luego de que nuevos registros de cámaras de seguridad permitieran reconstruir parte de las últimas horas en que fue visto con vida.

Heriberto desapareció la noche del miércoles 10 de diciembre, tras salir de su domicilio con dirección a la casa de su hermana. En ese trayecto, cámaras del sector población Siete Lagos captaron que se reunió en una plaza con un amigo de la infancia, con quien no mantenía contacto desde hace tiempo.

La pareja del joven, Perla Cartes, relató lo ocurrido en una entrevista con Canal 13. “Él a las 10 de la noche salió con rumbo a la casa de su hermana, dentro del camino, que aproximadamente en auto son 10 o 15 minutos, se encontró con este amigo que era amigo de la infancia, desde hace rato que no tenían comunicación. Justo en la parte donde se juntaron hay un parque, ahí estuvieron como de 30 minutos a una hora juntos”, señaló.

Minutos después, los registros muestran a Heriberto alejándose del lugar de forma repentina. Según explicó Cartes, “no sabemos la razón, pero salió corriendo hacia abajo, hacia la población Siete Lagos. Tenemos registro de las cámaras de los Siete Lagos, que aparece Heriberto, aparece Sebastián a los minutos atrás, y se ve que Heriberto va muy asustado”.

Además del registro visual, las cámaras captaron audio del momento, donde se escucha al acompañante del joven enviar un mensaje de voz a un tercero. En ese registro, Sebastián afirma: “Salió arrancando, pero ando viendo. Se me arrancó, lo ando buscando”.