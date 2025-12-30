Reconocido productor de música urbana permanece en prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro

El productor de música urbana Nes on the Sheet, cuyo nombre real es Joaquín Rodríguez, continuará en prisión preventiva mientras es investigado por el presunto secuestro de uno de sus trabajadores.

Los hechos, indagados por la Fiscalía, habrían ocurrido en noviembre tras una acusación de robo en su domicilio de Chicureo.

Según la investigación y cómo consiga Chilevisión, la víctima habría sido privada de libertad por más de 24 horas y trasladada a distintos puntos de Santiago, entre ellos un centro comercial y la población Pucará, en Quilicura.

Pese a que la defensa sostiene que el trabajador se movía libremente, el tribunal estimó que impedirle salir configura el delito de secuestro.

Rechazan modificar la prisión preventiva

La abogada de la víctima, Eva Guerrero, explicó el origen del conflicto. “Al imputado se le habría extraviado un short de diseñador cuyo valor supera los 2 o 3 millones de pesos y culpa a la víctima de haberlo sustraído”, señaló.

Añadió que durante ese período la víctima “es trasladada a diversos lugares de la capital”.

El caso se descubrió cuando el trabajador pidió ayuda y el vehículo en que era trasladado fue interceptado por Carabineros, lo que derivó en la detención del productor y un acompañante.

En la revisión de cautelares, la defensa denunció una supuesta solicitud de dinero para desistir de la denuncia. “Nosotros no hemos tenido conocimiento de eso (…) mi representado no quiere saber nada del imputado”, dijo Eva Guerrero al respecto. El tribunal rechazó modificar la prisión preventiva por falta de nuevos antecedentes.