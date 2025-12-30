;

Reconocido productor de música urbana permanece en prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro

La Fiscalía lo investiga por la presunta retención de un trabajador durante más de 24 horas, tras una acusación de robo, en hechos ocurridos en distintos puntos de Santiago.

Martín Neut

Nes on the Sheet - Joaquín Rodríguez

Nes on the Sheet - Joaquín Rodríguez / Foto Instagram @nesontheshet

El productor de música urbana Nes on the Sheet, cuyo nombre real es Joaquín Rodríguez, continuará en prisión preventiva mientras es investigado por el presunto secuestro de uno de sus trabajadores.

Los hechos, indagados por la Fiscalía, habrían ocurrido en noviembre tras una acusación de robo en su domicilio de Chicureo.

Revisa también:

ADN

Según la investigación y cómo consiga Chilevisión, la víctima habría sido privada de libertad por más de 24 horas y trasladada a distintos puntos de Santiago, entre ellos un centro comercial y la población Pucará, en Quilicura.

Pese a que la defensa sostiene que el trabajador se movía libremente, el tribunal estimó que impedirle salir configura el delito de secuestro.

Rechazan modificar la prisión preventiva

La abogada de la víctima, Eva Guerrero, explicó el origen del conflicto. “Al imputado se le habría extraviado un short de diseñador cuyo valor supera los 2 o 3 millones de pesos y culpa a la víctima de haberlo sustraído”, señaló.

Añadió que durante ese período la víctima “es trasladada a diversos lugares de la capital”.

El caso se descubrió cuando el trabajador pidió ayuda y el vehículo en que era trasladado fue interceptado por Carabineros, lo que derivó en la detención del productor y un acompañante.

En la revisión de cautelares, la defensa denunció una supuesta solicitud de dinero para desistir de la denuncia. “Nosotros no hemos tenido conocimiento de eso (…) mi representado no quiere saber nada del imputado”, dijo Eva Guerrero al respecto. El tribunal rechazó modificar la prisión preventiva por falta de nuevos antecedentes.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad