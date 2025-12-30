;

Secretaria general del PC niega que el partido tenga un plan para desestabilizar el gobierno de Kast: “Es llamativo tanto escándalo”

Bárbara Figueroa cuestionó la lectura de la oposición sobre un informe interno, defendió movilizaciones históricas y llamó a respetar fechas conmemorativas tras la elección.

Martín Neut

Secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa

Secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa / Sebastian Beltran Gaete

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, salió a desmentir que su colectividad busque desestabilizar al próximo gobierno de José Antonio Kast, luego de la polémica generada por la filtración de un informe interno del Comité Central del PC.

El documento, publicado por La Tercera, contiene una evaluación de la derrota presidencial y responsabiliza al gobierno de Gabriel Boric y al comando de Jeannette Jara por el resultado electoral.

Además, fija lineamientos políticos para enfrentar la futura administración de Kast, entre ellos el impulso de “hitos de movilización amplia y unitaria”, como el 8 de marzo y el 1 de mayo, entendidos —según el texto— como una “respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”.

Ante las críticas de la oposición, Figueroa acusó una interpretación distorsionada del contenido del informe y llamó a “parar con esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición”, subrayando que “la campaña terminó”.

“Es llamativo tanto escándalo”

En esa línea, sostuvo que hablar de movilizaciones en fechas históricas no puede ser leído como un intento de desestabilización y pidió “respeto por las fechas que tienen su valor y su conmemoración”.

La dirigenta también cuestionó la magnitud del debate generado, señalando que “me parece profundamente llamativo tanto escándalo por un informe que por lo demás tiene bastante más extensión que dos o tres párrafos”.

Asimismo, recordó consignas de campaña del presidente electo, afirmando que “cuando se señalaba que aquí no podía existir el comunismo, a nadie le pareció antidemocrático”.

Finalmente, Figueroa defendió la trayectoria del PC y rechazó los cuestionamientos a su legitimidad política: “Somos un partido que tiene 113 años y, sin embargo, hoy día resulta que los antidemocráticos son los que reconocen tipos de movilización histórica en el mundo”.

