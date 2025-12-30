VIDEO. Legu: el emprendimiento chileno que ayuda a buscar asesoría legal
En Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Pablo Tromben, abogado y fundador del asistente virtual con inteligencia artificial integrada. En la charla, el jurista dijo que “la posibilidad del error de la IA es real porque está entrenada para contestar (...) Legu está entrenado para decir que no sabe cuando no sabe y ayudar”.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.