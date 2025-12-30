;

Destituyen a alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo, por conducir en estado de ebriedad vehículo fiscal

La Contraloría comunicó este martes la decisión que tomó la semana pasada.

ADN Radio

Este martes, la Contraloría General de la República informó que tras investigación sumaria resolvió aplicar la medida de destitución al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo, quien puede interponer recursos contra dicha medida.

El 22 de septiembre la institución inició una investigación sumaria en Vichuquén, por posible infracción al uso de vehículos fiscales. El 19 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias, Rivera fue detenido tras ser sorprendido conduciendo un vehículo fiscal en estado de ebriedad en Hualañé.

Según informó el fiscal jefe (s) de Licantén, Jaime Rojas, el Ministerio Público formalizó a Rivera por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad. Previamente, Carabineros recibió alertas por la alta velocidad y la conducción riesgosa de un automóvil, cuyo conductor no acató las señales de detención en primera instancia.

De acuerdo con la versión del fiscal, el vehículo fue fiscalizado en la Cuesta Colorada (Hualañé), donde se constató que Rivera conducía en manifiesto estado de ebriedad. La dosificación alcohólica arrojó 1,78 g/L en sangre, tras lo cual quedó aprehendido.

La decisión:

