VIDEO. Dramática huida en Buin: delincuente escapa colgando de la puerta de un auto tras violento turbazo

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la banda huía de la vivienda. Uno de los antisociales no alcanzó a subir al vehículo robado, siendo arrastrado varios metros antes de que el conductor perdiera el control y chocara.

Mario Vergara

Un violento despertar tuvo una familia en la comuna de Buin, Región Metropolitana, luego de convertirse en las nuevas víctimas de un “turbazo” durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre. El hecho, marcado por la intimidación a los residentes, culminó con una huida cinematográfica y accidentada que quedó registrada en cámaras de seguridad.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, un grupo indeterminado de delincuentes irrumpió en el domicilio particular forzando los accesos. Una vez al interior, intimidaron al grupo familiar para sustraer especies tecnológicas, joyas y las llaves del vehículo de la casa.

ADN

Huida al límite

Lo que diferenció a este delito de otros similares fue la desesperada fuga de los antisociales. Videos de seguridad del sector captaron el momento exacto en que los ladrones abordan el automóvil robado para escapar.

En las imágenes se observa cómo el conductor acelera el vehículo antes de que toda la banda lograra subir. Como consecuencia, uno de los delincuentes quedó colgando de la puerta del copiloto, siendo arrastrado peligrosamente mientras el auto ganaba velocidad por las calles de la comuna.

Colisión y fuga a pie

La inestabilidad provocada por la puerta abierta y el sujeto colgando, sumada al exceso de velocidad, provocó que el conductor perdiera el control del móvil a pocas cuadras del lugar del robo. El vehículo terminó impactando contra la infraestructura pública (soleras o postes), quedando con daños severos.

Pese a la violencia del impacto, los sujetos lograron descender del auto siniestrado y continuaron su huida a pie por sitios eriazos colindantes, abandonando el vehículo robado en el lugar.

La policía se encuentra realizando intensos patrullajes y peritajes en el sitio del suceso, utilizando las grabaciones como pieza clave para identificar y detener a los responsables de este violento episodio.

