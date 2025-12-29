VIDEO. Defensoría de la Niñez anuncia que se reunirá con equipo de Kast en enero para avanzar en la protección de los NNA
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, conversó con Tu Nuevo ADN, donde subrayó la necesidad de políticas públicas concretas y compromiso transversal del Estado. Además, reveló que “el 13 de enero de 2026 es un hito para la historia de nuestro país, ya que se termina el Sename”.
