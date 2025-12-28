Este fin de semana, en plenas fiestas de fin de año, la Premier League no paró. Con diversos encuentros, la actividad en la liga más importante del mundo no tuvo freno y uno de los partidos interesantes fue el que disputó el Fulham ante el West Ham United.

El único tanto del partido lo anotó el mexicano Raúl Jiménez para darle la victoria al conjunto de Londres. ¿Cuál es la importancia? Pasa que el ariete desplazó a Alexis Sánchez en un importante ranking de la Premier.

Jiménez llegó a los 63 goles en la liga inglesa, misma cantidad de tantos que anotó Alexis Sánchez en sus pasos por el Arsenal y el Manchester United.

El delantero chileno infló las mallas en 60 oportunidades con la camiseta de los ‘gunners’, lo que lo llevaron a los ‘diablos rojos’. El problema fue que en Old Trafford no rindió y solo marcó tres goles.

El listado está encabezado por Sergio ‘Kun’ Agüero con 184 goles, seguido por Carlos Tevez (84), Roberto Firmino (82), Gabriel Jesús (76), Richarlison (71), Luis Suárez (69), Raúl Jiménez y Alexis Sánchez (63).