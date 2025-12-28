;

No regresan al Monumental: esta es la fecha en que Colo Colo vuelve a los entrenamientos

De la mano de Fernando Ortiz, el ‘cacique’ comenzará a preparar el 2026 lejos de Macul.

Gonzalo Miranda

Cristian Alvarado

Colo Colo vuelve a los entrenamientos

Colo Colo vuelve a los entrenamientos

Colo Colo tiene una dura misión por delante, y no precisamente por objetivos deportivos. El ‘popular’ cierra un 2025 para el olvido, justo en su celebración del Centenario: sin títulos y con participación internacional paupérrima, además de los conflictos internos y externos que vivió.

Es por ello que Aníbal Mosa, mandamás del club, y Fernando Ortiz, entrenador del equipo, saben que el 2026 será sumamente exigente para volver a posición a Colo Colo en el sital que siempre debe tener: pelear la corona local y todos los títulos en que participe.

Este 2026 serán la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Chile. No tendrá participación internacional. Por lo mismo es que la preparación debe ser exigente y desde temprano.

Tras las fiestas de fin de año, y luego de varias semanas de vacaciones, el plantel de Colo Colo regresará a los trabajos el próximo 3 de enero para el inicio de las revisiones médicas, las cuales serán parceladas.

Según información de ADN Deportes, el ‘popular’ dará inicio al año con aquello, para luego comenzar la pretemporada el día 5 de enero en el complejo del Sifup en Pirque, lejos del Estadio Monumental. Tras ello, el día 14 viajarán a Uruguay para disputar los primeros amistosos entre el 15 y el 21 del mismo mes.

Hasta el momento, solo han confirmado el nombre de Matías Fernández como primer refuerzo para el próximo año.

