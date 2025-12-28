Este domingo continuó la acción de la Copa Africana de Naciones, instancia donde en el duelo entre Sudán y Guinea Ecuatorial se vivió un momento de particular preocupación.

Pasa que cuando se disputaba el primer tiempo, el portero de Sudán, Monged Alneel, se desplomó en el campo de juego generado la preocupación de los asistentes al estadio y su cuerpo médico.

Tras varios minutos de preocupación, la situación no pasó a mayores, descartando que se trata de algo grave, y por seleccionado pudo continuar jugando sin inconvenientes.

En el partido, Sudán se impuso por la cuenta mínima, lo que lo deja con vida para la última fecha del Grupo E del torneo continental africano.