Duros momentos son los que ha pasado Lucas Cepeda en los últimos días. El delantero de Colo Colo, de vacaciones a la espera de definir su futuro futbolístico, reveló hace algunas semanas que estaba en una relación sentimental con Steffi Elizondo, conocida influencer en redes sociales.

El problema es que, hace ya algunos días, circula el rumor que la relación de pareja se habría terminado por diversas publicaciones de ambos en sus redes sociales.

Y en medio de todo eso, una verdadera tragedia azotó a la influencer. Pasa que hace unos días, un devastador incendio afectó a locales comerciales en el Barrio Meiggs, en Estación Central, uno de ellos, propiedad de la familia de Elizondo.

"Tenemos la triste noticia que se nos quemó nuestro querido local, que tanto esfuerzo nos costó“, parte relatando la joven en su cuenta de Instagram.

“Hace semanas sufrimos un robo gigantesco y ahora un incendio como empresa y como familia nos ha afectado demasiado, pero con la fe en Dios que saldremos adelante que podremos superar este obstáculo que nos puso el destino, tenemos más sucursales en Mall Asia, en Bascuñán Guerrero que son cercanas a la que se quemó para que nos sigan visitando”, escribió.

En medio de toda la tragedia y de los rumores del quiebre de la relación, apareció el ariete de Colo Colo a través de un comentario: “nada va a volver el tiempo atrás, pero de seguro que se van a levantar y luchar por todo lo que se merecen por la hermosa familia que son”, escribió el delantero del ‘popular’.