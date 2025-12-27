Todo queda en nada: club chileno se salva de dura sanción de la FIFA gracias a este inesperado acuerdo / Cristofer Devia/ Uno noticias

Hace algunos meses, el delantero argentino, Franco García, presentó una demanda ante la FIFA en contra de Cobresal, acusando que el cuadro nortino nunca le pagó la opción de compra por su pase cuando defendió la camiseta de los “Mineros” entre 2023 y 2024.

De acuerdo a lo detallado, el jugador sostenía que parte de su contrato no fue presentado ante la ANFP, por lo que el club se expone a un posible descenso en caso de comprobarse la falta.

Pasaron las semanas, y para alivio del cuadro nortino, ambas partes llegaron a un acuerdo. Así lo informó Cobresal mediante un comunicado que viralizaron a través de redes sociales.

Desde el cuadro ‘minero’, esgrimieron que: “con fecha viernes 26 de diciembre de 2025, el referido deportista ha presentado ante la FIFA un desistimiento irrevocable de la demanda interpuesta en contra de Club de Deportes Cobresal”.

“Asimismo, en la fecha señalada, se ha acordado poner término al vínculo laboral que unía a las partes, dando por finalizada la relación contractual. En virtud de lo anterior, el jugador profesional Franco García pasa a tener la calidad de Agente Libre”, complementaron.