Por calor extremo, baja humedad y vientos: Conaf alerta riesgo de incendios en 64 comunas de Chile

Para esta jornada se esperan temperaturas que oscilan entre los 30º y 35º en el territorio nacional.

Durante esta última jornada, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) alertó a la población por el alto riesgo de incendios forestales que se proyectan para los próximos días.

En diálogo con Meganoticias, el director de Conaf, Rodrigo Illaseca, manifestó que “el 99,7% de los incendios forestales son producidos por el hombre”.

En esa misma línea, Illaseca indicó que “esto a la fecha, de acuerdo al número de incendios que hemos investigado, menos del 25% son intencionales, pero el otro 75% son por negligencia o descuido”.

Muchas veces se genera por descuidos, por estar utilizando herramientas que utilizan chispas, quemar basura en sectores más rurales donde no hay recolección, o hacer un asado al aire libre, todo eso puede generar un incendio", agregó el director de Conaf.

Otro de los puntos que resaltó la autoridad, son las altas temperaturas que se avecinan. “Para hoy (sábado 27 de diciembre) y mañana vienen altas temperaturas (...) hoy tenemos 64 comunas que están susceptibles a la ignición”, enfatizó.

Hay condiciones muy adversas para estas jornadas, tenemos temperaturas que van a oscilar entre los 30 y 35 grados, la humedad relativa va a ser bajo el 30%, va a haber un viento oeste entre la región de Coquimbo y Ñuble, y el contenido de humedad de la vegetación será bajo el 4%”, detalló Illaseca.

