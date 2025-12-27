Melissa Mae Carlton, una conocida influencer estadounidense, informó una trágica noticia en sus redes sociales.

A través de una publicación con varias fotografías, la creadora de contenido confirmó la muerte de su hija Molly.

La situación resulta aún más trágica si se considera que la pequeña falleció el 25 de diciembre, en pleno día de Navidad, y que además se trata de la segunda pérdida que enfrenta la mujer. En abril de 2024, también murió su hija Abigail.

“La mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”, se lee en el post. “Esto es lo único que me da, aunque sea un pequeño, sentido de consuelo”, continuó.

“Estamos destrozados. Incrédulos. Confundidos y en shock. Agotados y conmocionados tras un día lleno de traumas y desamor (...) todavía no puedo aceptar que sea real”, continuó.

Según la mamá, los médicos aclararon que Molly podría haber sufrido una enfermedad cardíaca genética, que también pudo haber afectado a Abigail, quien finalmente falleció de sepsis.