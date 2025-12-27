;

Caos vehicular en La Granja: camión pierde el control y vuelca plena ruta

El siniestro se registró esta mañana en el acceso a Vespucio Sur, generando desvíos y alta congestión vehicular.

Nelson Quiroz

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en la comuna de La Granja, luego de que un camión con acoplado volcara en el enlace poniente de la ruta El Maipo hacia la autopista Vespucio Sur, generando una alta demanda de información por parte de la ciudadanía.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 09:00 horas, cuando el conductor del vehículo pesado perdió el control al enfrentar una curva del enlace, provocando el volcamiento del camión y su acoplado.

Pese a la magnitud del accidente, el chofer resultó ileso y no se registró la participación de otros vehículos.

A raíz del siniestro, personal policial implementó un corte de tránsito en el sector afectado, desviando la circulación vehicular hacia avenida San Gregorio.

El procedimiento se mantiene en desarrollo mientras se evalúan las condiciones de la vía y se realizan las labores correspondientes para normalizar el tránsito.

