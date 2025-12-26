¿Cuánto ganan los ingenieros en Chile? Esta es la especialidad con mejor sueldo en su segundo año

Durante este año, Ingeniería Civil Metalúrgica se posicionó como la especialidad con el sueldo promedio más alto al cuarto año de titulación entre todas las ingenierías a nivel país, de acuerdo con datos actualizados del portal MiFuturo. El registro consideró ingresos brutos promedio y comparó distintas especialidades del área.

Según consignó LUN, las brechas salariales entre carreras se explicaron por múltiples factores, entre ellos la especialidad cursada, el tipo de institución, la duración real de los estudios y la demanda laboral asociada a sectores productivos específicos, como minería, energía o industria pesada.

El análisis también mostró que, pese a que algunas ingenierías presentan ingresos promedio más bajos, mantienen altos niveles de empleabilidad, lo que las convierte en alternativas laborales estables dentro del mercado profesional. En ese contexto, varias especialidades superaron el 80% de empleabilidad durante el primer y segundo año tras la titulación.

¿Cuánto ganan los ingenieros en Chile?