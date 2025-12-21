;

Accidente entre micro y auto deja dos fallecidos en Lo Espejo

El choque ocurrió durante la mañana de este domingo y dejó además a un niño y a un adulto joven en riesgo vital.

Verónica Villalobos

Santiago

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana, luego de una colisión entre una micro del transporte público y un vehículo menor, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos lesionados de gravedad.

Según información preliminar entregada por Bomberos de Chile, el siniestro ocurrió pasadas las 09:30 horas en la intersección de calle Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril.

Producto del impacto, dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que un menor de cuatro años y un adulto de 20 fueron trasladados a un centro asistencial, ambos en riesgo vital. Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

Noticia en desarrollo...

