Hombre muere baleado fuera de pub en La Florida tras sostener discusión

En horas de la madrugada, un hombre murió baleado a las afueras de un pub de la comuna de La Florida.

Según información policial, la víctima se encontraba compartiendo en el local llamado “Papa’s Shop”, ubicado en Avenida Walker Martínez.

Por motivos que se investigan, el hombre se enfrascó en una discusión con un grupo de personas, desde donde otro sujeto, que portaba un arma de fuego, percutó tres disparos.

La víctima fue trasladada por otros clientes del local hasta un recinto asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, y pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre murió por la gravedad de las lesiones.

El caso está siendo indagado por personal policial, quienes buscan establecer la dinámica de los hechos y la identidad del atacante.