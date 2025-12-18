Sorteo Copa Sudamericana 2026, Primera Fase: a qué hora es y dónde se puede ver en vivo
Este jueves se definen los cruces de la etapa inicial del torneo, la cual disputarán la U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal.
Este jueves, la Conmebol llevará a cabo el sorteo de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, instancia que disputarán cuatro equipos chilenos: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal.
En esta etapa inicial, los elencos nacionales se enfrentarán entre sí en llaves a partido único.
Los dos ganadores clasificarán a la fase de grupos del torneo continental, mientras que los dos perdedores le dirán adiós al certamen.
En el sorteo de hoy se definirán los cruces entre los cuatro equipos, y también se conocerá quiénes jugarán de local.
Copa Sudamericana 2026, Primera Fase: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo?
El sorteo de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026 se realizará este jueves, a partir de las 12:00 horas de nuestro país.
El evento será transmitido por el canal de Youtube de la Conmebol Sudamericana, y también por el canal DSports (DirecTV).
