Sorteo Copa Sudamericana 2026, Primera Fase: a qué hora es y dónde se puede ver en vivo

Este jueves, la Conmebol llevará a cabo el sorteo de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, instancia que disputarán cuatro equipos chilenos: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal.

En esta etapa inicial, los elencos nacionales se enfrentarán entre sí en llaves a partido único.

Los dos ganadores clasificarán a la fase de grupos del torneo continental, mientras que los dos perdedores le dirán adiós al certamen.

En el sorteo de hoy se definirán los cruces entre los cuatro equipos, y también se conocerá quiénes jugarán de local.

Copa Sudamericana 2026, Primera Fase: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo?

El sorteo de la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026 se realizará este jueves, a partir de las 12:00 horas de nuestro país.

El evento será transmitido por el canal de Youtube de la Conmebol Sudamericana, y también por el canal DSports (DirecTV).