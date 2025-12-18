VIDEO. Kast, presidente electo: La visita a Milei y la foto con la motosierra
En sus primeros días como presidente electo de Chile, José Antonio Kast, estuvo con Javier Milei en Argentina y ha sostenido reuniones clave para conformar su equipo de gobierno. Pierina Ferretti, de Nodo XXI, y Claudio Alvarado, del IES, analizan los retos y qué significan las primeras señales del republicano, quien asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026.
