Mon Laferte vuelve a Chile con su Femme Fatale Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas

La cantante chilena Mon Laferte confirmó su regreso a los escenarios nacionales con un esperado concierto en Santiago como parte de su Femme Fatale Tour 2026. El show se realizará el 14 de mayo en el Movistar Arena, marcando uno de los hitos musicales más relevantes del próximo año.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde se destacó que se tratará de un espectáculo potente y cargado de identidad, en el que la artista presentará canciones que reflejan una nueva etapa en su carrera, junto a parte de su repertorio más conocido.

La gira promete una puesta en escena intensa y un recorrido por el universo creativo que ha consolidado a Mon Laferte como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana.

El Femme Fatale Tour 2026 llega en un momento especialmente significativo para la cantante, quien en los últimos años ha profundizado en una propuesta artística más personal y experimental, combinando distintos géneros musicales y una estética marcada por la fuerza emocional y la introspección.

La venta de entradas comenzará el viernes 19 de diciembre a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket, y se espera una alta demanda, considerando el fuerte vínculo de la artista con el público chileno y el éxito de sus presentaciones anteriores en el país.