“Yo lo seguí persiguiendo… nadie hizo nada”: el duro testimonio de cantante chileno tras ser escupido en Santiago

El exrepresentante de Chile en el Festival de Viña el Mar reveló cómo vivió el ataque y por qué cree que pudo terminar en un crimen de odio.

Nelson Quiroz

El cantante chileno Dani Ride entregó nuevos detalles sobre la agresión que sufrió en plena vía pública, luego de que un desconocido lo escupiera en el rostro mientras caminaba por Santiago Centro.

En conversación con ADN.cl, el exrepresentante de Chile en el Festival de Viña el Mar abordó el impacto emocional del ataque, la indiferencia de los transeúntes y su desconfianza hacia las instituciones.

Según relató, el hecho ocurrió mientras caminaba con normalidad, atento al entorno y sin audífonos. En ese contexto, escuchó a un hombre gritar consignas religiosas que reconoció de inmediato, ya que se crió en un ambiente evangélico.

“Gritaba cosas sobre la gran ramera, los herejes. Yo decidí seguir caminando, no mirarlo”, explicó. Sin embargo, el sujeto se le acercó y lo escupió directamente en la cara. “Fue muy violento. Nadie decente haría algo así”, afirmó.

Uno de los aspectos que más lo marcó fue la reacción, o falta de ella, de quienes presenciaron el ataque. “Nadie hizo nada. Nadie me preguntó si estaba bien. Eso fue de las cosas que más me dolió”, señaló, apuntando a una profunda falta de empatía social.

A su juicio, el hecho pudo haber terminado de forma mucho más grave. “Fue un escupo, pero pudo haber sido un cuchillazo. Pudo haber sido un crimen de odio real”, advirtió.

Consultado sobre una eventual denuncia, Dani Ride fue categórico al señalar que no confía en las instituciones, recordando una experiencia previa en la que, según relató, Carabineros se burlaron de él cuando intentó denunciar un abuso sexual años atrás. “No puedo confiar”, sostuvo.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad LGBTIQ+, llamando a no ceder al miedo pese al contexto de hostilidad. “No voy a dejar de ser quien soy. No me voy a permitir vivir con miedo, porque eso es lo único que me permite mantener mi dignidad”, concluyó.

