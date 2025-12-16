;

Mbappé se embolsará millonaria cifra tras ganar juicio contra PSG: este es el caso

La estrella del Real Madrid se impuso en la justicia laboral de su país luego que los organizadores del torneo francés le encontraran la razón.

Carlos Madariaga

A mediados de 2024, el Real Madrid anunció el arribo de un viejo anhelo del club: Kylian Mbappé, que llegó al equipo como jugador libre.

El detalle no menor es que, junto con aquello, el francés de 26 años comenzó en paralelo un juicio contra su exclub, el Paris Saint Germain, pese a que había hecho (y ganado) la queja ante la Liga de Fútbol Profesional de Francia.

Kylian Mbappé inició una demanda ante la justicia laboral de Francia por 55 millones de euros, acusando que el PSG le debía sueldos y primas de sus últimos meses en el equipo, cuando fue apartado al negarse a firmar la opción que contemplaba su contrato para extender el vínculo.

Los parisinos esgrimieron que la deuda se fundaba en el acuerdo que supuestamente el jugador había alcanzado con el presidente del equipo, Nasser Al Khelaifi para no irse totalmente libre, y que le permitió volver a jugar antes de irse al Real Madrid.

Sin embargo, nada de esto quedó por escrito y Mbappé terminó recurriendo a la justicia, donde el Tribunal de lo Laboral le dio la razón, agregando también los dineros correspondientes a vacaciones.

Así las cosas, el delantero recibirá cerca de 61 millones de euros, los cuales deberá percibir a la brevedad aunque el PSG apele, pues los magistrados impusieron el pago de manera provisional. Además, desestimaron los reclamos legales del Paris Saint Germain, que le reclamaba al jugador 450 millones de euros.

“El Paris Saint Germain reconoce la sentencia del Tribunal Industrial de París, que acatará, reservándose el derecho de apelación. El Paris Saint Germain siempre ha actuado de buena fe e integridad, y seguirá haciéndolo. El club mira ahora hacia el futuro, basado en la unidad y el éxito colectivo, y le desea al jugador todo lo mejor para el resto de su carrera”, remarcaron desde el elenco parisino a través de un comunicado.

