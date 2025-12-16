;

Corte de Santiago sanciona a supermercado por robo de auto en su estacionamiento: deberá pagar millonaria indemnización

La Corte recalcó que los estacionamientos forman parte del servicio ofrecido por el comercio y que su uso genera una expectativa legítima de resguardo para quienes los utilizan.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una condena contra un supermercado de la cadena Hiper Líder, tras establecer su responsabilidad en el robo del vehículo de una clienta ocurrido al interior del estacionamiento del local ubicado en la comuna de La Florida. El tribunal ratificó la obligación de indemnizar a la afectada con $8 millones por daño emergente.

Según el fallo, el hecho ocurrió mientras la consumidora realizaba compras en el supermercado, utilizando un estacionamiento dispuesto por la propia empresa. Para la Corte, quedó plenamente acreditada la relación de consumo y el deber del proveedor de garantizar condiciones mínimas de seguridad a sus clientes.

El tribunal sostuvo que la empresa actuó de manera negligente al prestar un servicio deficiente, incumpliendo su obligación legal de evitar riesgos que afecten a los consumidores, tal como lo establece la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. La sustracción del vehículo, indicó la sentencia, ocurrió dentro de un espacio bajo control del proveedor.

Revisa también:

ADN

La Corte recalcó que los estacionamientos forman parte del servicio ofrecido por el comercio y que su uso genera una expectativa legítima de resguardo para quienes los utilizan. En este caso, la falta de medidas adecuadas de seguridad configuró una infracción a la normativa vigente.

En cuanto a la indemnización, el tribunal resolvió rebajar el monto fijado en primera instancia, reduciéndolo de $8.053.785 a $8.000.000, cifra que deberá ser pagada por concepto de daño emergente a la afectada.

No obstante, la Corte revocó la condena en costas impuesta inicialmente al supermercado, argumentando que la empresa no fue completamente vencida en el proceso judicial, por lo que quedó eximida de ese pago.

La sentencia quedó firme tras la resolución del tribunal de alzada, cerrando el caso y consolidando un precedente relevante para reclamos similares por robos en recintos comerciales.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad