;

Serú Girán por Lebón y Aznar en Chile 2026: vuelve la legendaria banda de música argentina a Santiago

La dupla se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.

ADN Radio

Serú Girán por Lebón y Aznar en Chile 2026: vuelve la legendaria banda de música argentina a Santiago

La música emblemática de una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano llegará nuevamente a Chile en 2026 con un concierto que promete ser histórico para los fanáticos del género.

Serú Girán por Lebón y Aznar, un espectáculo que revive el legado de la legendaria banda argentina, se presentará el sábado 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Santiago, con entradas a la venta a través de PuntoTicket.

El show, que comenzará a las 20:00 horas, reúne a dos de las figuras más destacadas del rock rioplatense: David Lebón y Pedro Aznar, quienes interpretarán los clásicos más emblemáticos de Serú Girán, banda considerada por muchos como los “Beatles argentinos”.

Formación y precios

Tras su exitosa participación en eventos como el Festival Quilmes Rock en Buenos Aires y el Festival Cordillera en Bogotá, donde fueron ovacionados por miles de personas, la dupla llega a Santiago con la promesa de una velada potente y cargada de historia musical.

Serú Girán fue una formación icónica, liderada originalmente por Charly García, junto a Lebón, Aznar y el baterista Óscar Moro, que marcó un antes y un después en el rock de Argentina y toda Latinoamérica.

El concierto está agendado para el 21 de marzo de 2026, en el Movistar Arena. Las entradas para la cita se pueden adquirir en Puntoticket.

Los precios de los tickets van desde $30.000 hasta $120.750 dependiendo de la ubicación. Mira los detalles en el mapa a continuación.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad