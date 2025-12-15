Serú Girán por Lebón y Aznar en Chile 2026: vuelve la legendaria banda de música argentina a Santiago

La música emblemática de una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano llegará nuevamente a Chile en 2026 con un concierto que promete ser histórico para los fanáticos del género.

Serú Girán por Lebón y Aznar, un espectáculo que revive el legado de la legendaria banda argentina, se presentará el sábado 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Santiago, con entradas a la venta a través de PuntoTicket.

El show, que comenzará a las 20:00 horas, reúne a dos de las figuras más destacadas del rock rioplatense: David Lebón y Pedro Aznar, quienes interpretarán los clásicos más emblemáticos de Serú Girán, banda considerada por muchos como los “Beatles argentinos”.

Formación y precios

Tras su exitosa participación en eventos como el Festival Quilmes Rock en Buenos Aires y el Festival Cordillera en Bogotá, donde fueron ovacionados por miles de personas, la dupla llega a Santiago con la promesa de una velada potente y cargada de historia musical.

Serú Girán fue una formación icónica, liderada originalmente por Charly García, junto a Lebón, Aznar y el baterista Óscar Moro, que marcó un antes y un después en el rock de Argentina y toda Latinoamérica.

El concierto está agendado para el 21 de marzo de 2026, en el Movistar Arena. Las entradas para la cita se pueden adquirir en Puntoticket.

Los precios de los tickets van desde $30.000 hasta $120.750 dependiendo de la ubicación. Mira los detalles en el mapa a continuación.