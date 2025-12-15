Sin beneficios: Psiquiatra Ricardo Yévenes pasará dos décadas tras las rejas por femicidio consumado

Un cierre judicial definitivo tuvo uno de los casos más conmocionantes de la Región de Arica y Parinacota. La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la pena de 20 años de presidio efectivo en contra del médico psiquiatra Ricardo Yévenes Ramírez, en calidad de autor del delito consumado de femicidio perpetrado contra su entonces pareja.

El máximo tribunal del país ratificó así la sentencia obtenida por la Fiscalía de Arica, validando el fallo dictado originalmente el 20 de diciembre de 2024 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad nortina. Además de la pena privativa de libertad, se confirmó la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como el pago de las costas del juicio.

El crimen en el Valle de Azapa

Los hechos acreditados por la justicia se remontan a diciembre de 2022. Aproximadamente a las 02:00 de la madrugada, Yévenes y la víctima se encontraban al interior de una vivienda ubicada en el sector del Valle de Azapa.

En dicho contexto, el psiquiatra agredió a la mujer golpeándola con un objeto contundente en la región ocular izquierda. La violencia del impacto le provocó a la víctima un “traumatismo encefalocraneano” de alta intensidad, lo que derivó posteriormente en una falla multiorgánica que le causó la muerte en el Hospital Regional de Arica.

Con esta resolución de la Corte Suprema, se agotan las instancias de apelación para la defensa del facultativo, quien deberá cumplir la totalidad de la condena tras las rejas por el asesinato de su conviviente.